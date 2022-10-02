سعر الدولار اليوم الأحد 2-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 2-10-2022، استقرارًا في نهاية التعاملات اليومية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، ووصل متوسط العملة الأمريكية مقابل الجنيه وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع، بالإضافة إلى بعض مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ميد بنك، مستوى صرف عند: 19.56 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، فبلغ مستوى صرف عند: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك المشرق، عند مستوى صرف: 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

وفي بنك المشرق، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي «CIB»

وحقق سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي «CIB»، مستوى: 19.53 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

أما في بنك سايب، فبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي لمستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.56 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مستوى صرف أمام الجنيه المصري، عند 19.54 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدولار فحقق مستوى صرف مقابل الجنيه، في بنك كريدي أجريكول مصر، 19.52 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، إلى مستوى صرف عند: 19.52 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع.