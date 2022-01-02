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سعر الدولار اليوم الأحد 2-1-2022 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الأحد, 2 يناير 22 9:00 ص, الأحد, 2 يناير 22

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شهدت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد 2-1-2022، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب التقرير الذي تجريه منصة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها، كما جاء متوسط سعر الدولار في مصر15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في بداية التعاملات وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، إلى 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي

وفيما يخص مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

حققت سعر صرف سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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