سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية
طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
عرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
شهد سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
طرح سعر
سعر عملة أمريكا في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
عرض سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.