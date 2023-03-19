سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري

اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات بالبنوك المصرية والإسلامية والعربية والأجنبية المختلفة، في أولي أيام العمل الإسبوعية، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب تقرير «البنك المصري المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار العملة الخضراء، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

طرح سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

طرح سعر

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

عرض سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.