سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 في بداية التعاملات اليومية للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية في آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

وينشر موقع جريدة “المال” في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر في البنك التجاري الدولي مستقرًا عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

أما سعر الدولار في بنك بلوم مصر، فحقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وعرض بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.