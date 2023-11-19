سعر الدولار اليوم الأحد 19-11-2023 أمام الجنيه المصري في الختام

يواصل سعر الدولار اليوم 19-11-2023 المحافظة على مستوياته المعلنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل متوسط سعر العملة الأمريكية في السوق المحلية إلى مستويات 30.94 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر.

وخلال السطور التالية تعرض المال رصدًا لسعري شراء وبيع عملة الولايات المتحدة الأمريكي المتاحة داخل فروع البنوك الموجودة داخل انحاء الجمهورية والتي جاءت عند:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في ختام التداولات.. وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه داخل بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض موقع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري ببنك بلوم مصر إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام نظيره الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لميد بنك 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل بنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

عرض بنك سايب، سعر الدولار اليوم أمام نظيره الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.