سعر الدولار اليوم الأحد 18-7-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 18 يوليو، على استقراره مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة عطلة البنوك يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه ليسجل سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

داخل شبكة فروع بنك مصر استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر شراء وبيع الدولار أمام نظيره المصري بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تداول بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وصلت مستويات الدولار أمام الجنيه بشركة مصر للصرافة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي جاء في بداية اليوم السبت عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

مقابل الجنيه المصري وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وفى البنوك الإسلامية بلغ سعر صرف الدولار داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.