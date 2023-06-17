سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 18-6-2023 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في المحلية، ليصل متوسط سعر صرفه إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا.

عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة الحكومي أمام نظيره في السوق المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار داخل فروع بنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

بينما بيّن آخِر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل المصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ شراء وبيع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.85 جنيه، و30.95 جنيه، على الترتيب.

سعر الدولار اليوم

سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان

أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وجاء سعر

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

على شاشات تداولات بنك بلوم أمام العملة المحلية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر

سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول

داخل البنك المصري الخليجي أمام عملة مصر المحلية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.