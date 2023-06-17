سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

استقر سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
عرضت فروع البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك مصر
سجل سعر الدولار أمام الجنيه على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
فيما سجل سعر الدولار داخل بنك القاهرة الحكومي أمام نظيره في السوق المحلية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدولار داخل فروع بنك CIB عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية
بينما بيّن آخِر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم أمام عملة مصر المحلية ببنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل المصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ شراء وبيع سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.85 جنيه، و30.95 جنيه، على الترتيب.
سعر العملة الخضراء في بنك التعمير والإسكان
أظهر تقرير المال الصباحي وصول سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
وجاء سعر
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وصل سعر
سعر عملة أمريكا في بنك كريدي أجريكول
أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
أظهر آخر التحديثات وصول سعر الدولار اليوم في بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.