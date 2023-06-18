سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 بختام عمليات التداول في مصر

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سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأحد 18-6-2023 على استقراره في نهاية عمليات التداول المصرفي وفقاً لما عرضته ماكينات الصراف الألي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية، وقدر البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف العملة الخضراء بـ 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، وفقاً للبيان الأخير الصادر عنه بمتوسطات أسعار الصرف، مقابل العملة المصرية. وتعرض «المال» من خلال موقعها الإلكتروني تقرير بأسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية المعروضة بالبنوك.

ثبت سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر استقراراً بقيمة 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

ونشر موقع بنك الاستثمار العربي سعر الدولار بقيمة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وحافظ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي على مستوياته عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء في موقع المصرف المتحد سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار ا

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وطرح موقع البنك الأهلي المصري سعر

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وقُدر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

وعرض موقع بنك مصر سعر الدولار بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بينما توقف سعر

اليوم في بنك بلوم مصر، مقابل العملة المحلية، عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.