سعر الدولار اليوم الأحد 18-6-2023 بختام عمليات التداول في مصر

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سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
ثبت سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر استقراراً بقيمة 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
ونشر موقع بنك الاستثمار العربي سعر الدولار بقيمة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وحافظ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي على مستوياته عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وجاء في موقع المصرف المتحد سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وطرح موقع البنك الأهلي المصري سعر
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
وقُدر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر
وعرض موقع بنك مصر سعر الدولار بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.
سعر الدولار في بنك بلوم مصر
بينما توقف سعر