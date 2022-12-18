سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022، مقابل الجنيه المصري، استقرار فى أسعار الشراء والبيع نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي سعر صرف العملة الخضراء، طبقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

طرح سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بــ 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

عرض سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري بــ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 24.70 جنيه للشراء، و 24.73 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري وصل إلى 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلى الكويتى

شهد سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصري 24.67 جنيه للشراء، و24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري 24.62 جنيه للشراء، و24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري طرح بــ 24.67 جنيه للشراء، و24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري حقق 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

أما سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول ـ مصر، مقابل الجنيه المصري فعرض بــ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الدولار في البنك التجارى الدولى، مقابل الجنيه المصري بــ 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلي 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.