سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 18-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، 24.63 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف العملة الخضراء، بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 24.65 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي، سعر الدولار مقابل الجنيه بـ 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وطرح ميد بنك، سعر الدولار أمام الجنيه بـ 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

وصل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 24.67 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، 24.61 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدولار أمام الجنيه، 24.66 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وطرح بنك الاستثمار العربي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بـ 24.62 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.