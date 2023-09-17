سعر الدولار اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

حافظ سعر اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه المصري على استقرار الشراء والبيع، في مستهلّ التعاملات البنكية، في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ووصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري». ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والأجنبية والعربية والمصرية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

طرح سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

وسعر الدولار في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي

حقق سعر في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري عرض بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.