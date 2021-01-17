سعر الدولار اليوم الأحد 17-1-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 17 يناير 2021؛ بعد أن فقد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من قرش.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الدولار، نحو 1.2 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.626 جنيه للشراء، و15.726 للبيع.

كما تراجعت العملة الخضراء نحو 6 قروش أمام الجنيه في البنوك المصرية منذ مطلع شهر يناير الجاري.

وفي بنكا الأهلي ومصر -أكبر بنكان بالقطاع المصرفي من حيث صول- فقدت العملة الأمريكية على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 4 قروش، لتسجل 15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.65 جنيه نهاية الأسبوع السابق عليه.

وعزز البنك المركزي المصري، خلال شهر ديسمبر الماضي، من احتياطيات النقد الأجنبية لمصر، حيث ارتفعت بقيمة 842 مليون دولار لتسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر 2020.

السعر الأعلى والأدنى للدولار

عرض 18 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، مسجلة 15.63 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، والبنك العربي الأفريقي، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الاستثمار العربي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC، وبنك QNB.

وقام بنك مصر إيران للتنمية بجانب بنكين أخرين، بعرض أقل سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق المصرية عند 15.61 جنيه. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

افتتح سعر الدولار أمام الجنيه تعاملات الأسبوع، لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد بلغ سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

تداول سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المتحد عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الكويت الوطني، إلى مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصرى

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -المعلن من قبل البنك المركزي المصرى- نهاية تعاملات الخميس الماضي، 15.615 جنيه للشراء و15.744 للبيع.