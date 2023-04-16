سعر الدولار اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل أمام العملة المصرية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار حقق في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر
سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي
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سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.