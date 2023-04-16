سعر الدولار اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري الاستقرار عند آخر سعر للصرف حققه طوال الأسابيع الماضية، وهو استقرار تمكن منه الأخضر حتى في أيام العمل الرسمية، مسجلًا متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب البنك المركزي المصري، والذي يعرض حركة تداول العملات أمام العملة المصرية، وترصد جريدة المال في هذا التقرير سعر صرف العملة الأمريكية، وفق المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل أمام العملة المصرية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار حقق في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر

سعر الدولار في بنك القاهرة

في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.