سعر الدولار اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك سايب
سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة
سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
سعر
سعر العملة الخضراء في بنك البركة
سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك
سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.