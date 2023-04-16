سعر الدولار اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه، في إجازة البنوك المختلفة بمناسبة عيد القيامة، استقرارا في الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب ماكيات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك سايب

سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر

سعر العملة الخضراء في بنك البركة

في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الدولار اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.