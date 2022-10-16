سعر الدولار اليوم الأحد 16-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 16-10-2022، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية في نهاية التعاملات البنكية، ووصل متوسط أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار العملة الخضراء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وفي بنك ميد بنك، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 19.71 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق سعر الدولار مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك سايب، إلى 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار في بنك المشرق، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وشهد سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، فوصل إلى 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه، إلى 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبوظبي التجاري

وحقق سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 19.65 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

ووصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول مصر، إلى 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.