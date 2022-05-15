سعر الدولار اليوم الأحد 15-5-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ارتفاعا طفيفا فى سعر الدولار اليوم الأحد 15 مايو 2022، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما أظهرت التعاملات الصباحية تراوح سعر الشراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.94 جنيه، 19.25 جنيه للشراء.

وتراوح بيع الدولار في شبكة فروع البنوك ببداية التعاملات الصباحية بين 19.16 جنيه، و19.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر التحديثات وصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.98 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وأظهرت التحديثات الأخيرة وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل نظيره الجنيه المصري، إلى 18.98 جنيه، و19.36 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما بينت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق، عند 19.06 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.97 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس 18.97 جنيه للشراء، 19.33 جنيه للبيع.