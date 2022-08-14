سعر الدولار اليوم الأحد 14-8-2022 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 14-8-2022 في بداية تعاملات البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية استقرارًا نسبيًّا بعد العودة من العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية، حيث سجّل 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، ويقدّم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لشاشات التداول اللحظية في فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحقق سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع، بحسب ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري إلى، 19.11 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وفقًا لشاشات التداول اللحظية في الفروع مستوى: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع.