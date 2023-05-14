سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
شهد سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى
سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في ميد بنك
ثبت سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
توقف سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني
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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
طُرح سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية
عُرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
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