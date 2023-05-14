سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات البنكية

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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري، بختام عمليات التداول بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية، وبلغ متوسط العملة الخضراء 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع، حسبما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل العملة المصرية، وتعرض جريدة «المال» من خلال موقعها لأسعار صرف العملة الأمريكية المعروضة بشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

شهد سعر الدولار في بنك البركة، مقابل الجنيه المصري : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبى التجارى، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

ثبت سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

توقف سعر الدولار فى بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني

قُدر سعر

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

في بنك قطر الأهلي الوطني، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طُرح سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

عُرض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر

اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.