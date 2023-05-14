سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

شهد سعر
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
طرح سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
قدر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
حقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجي
عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
طرح سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر
سعر عملة أمريكا في بنك التنمية الصناعية
قدر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
حقق سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.