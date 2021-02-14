سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2020 في البنوك المصرية

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021؛ بعد أن أنهت تعاملات الأسبوع الماضي متراجعة حوالي 6 قروش.

وفقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 5.8 قرش خلال الأسبوع الماضي، طبقًا لبيانات البنك المركزي، ليسجل 15.571 جنيه للشراء، و15.671 جنيه للبيع.

ونجحت مصر، الأسبوع الماضي، ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسرت العملة الخضراء أمام الجنيه نحو 10.6 قرش منذ بداية الشهر الجاري.

وتعرض 8 بنوك عاملة بالسوق المصرية، من بينهم البنك المصري الخليجي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع. الدولار

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض بنك البركة، وبنك أبوظبي التجاري، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

وتداول بنك HSBC، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق ليسجل 15.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر – ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- بلغت أسعار صرف الدولار مستوى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

تداول البنك المصري لتنمية الصادرات، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان، سعر الدولار أمام الجنيه في السوق عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي، بلغ سعر الدولار مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني، 15.57 جنيه للشراء، و15.67 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

افتتحت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، التعاملات لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه مستوى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 للبيع، لدى بنك QNB الأهلي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – مستوى 15.552 جنيه للشراء و15.676 جنيه للبيع.