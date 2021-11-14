سعر الدولار اليوم الأحد 14-11-2021 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 داخل شبكات فروع البنوك والصرافة بمصر اليوم على مستويات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر بالقطاع المصرفي مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما وصل سعر شراء الدولار داخل البنوك بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، فيما جاء البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أمام نظيره المصري جاء سعر الدولار داخل بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

واظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات بالبنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

ونشر آخِر تحديث للعملات وصل سعر الدولار داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وعلى صعيد سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس على مستويات الخميس الماضي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع