سعر الدولار اليوم الأحد 13-12-2020 في البنوك المصرية

تداول بنك الإسكندرية العملة الأمريكية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020؛ بعد أن ارتفع نحو 3.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.66 جنيه.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للبيع، و15.76 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، 15.638 جنيه للشراء، و15.772 جنيه للبيع.