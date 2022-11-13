شهد سعر الدولار اليوم الأحد 13-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى استقرار في أسعار الشراء والبيع، ووصل إلى 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، وفقًا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصري» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء في البنوك المصرية والعربية والأجنية، طبقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري، 24.39 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الدولار في البنك الاهلى المصري، أمام الجنيه المصري 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 24.34 جنيه للشراء، و 24.39 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصرى إلى 24.38 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى

قدر سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري بــ 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدولار في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه المصري، 24.32 جنيه للشراء، و 24.42 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك المصري الخليجى

سجل سعر سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى ، 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك الاستثمار العربى

حقق سعر الدولار في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلى الكويتى

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري 24.42 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك سايب

وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري إلى 24.35 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

قدر سعر الدولار في ميد بنك ، مقابل الجنيه المصري بــ 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى

شهد سعر الدولار في البنك العربى الإفريقي، أمام الجنيه المصري 24.38 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ـ مصر مقابل الجنيه 24.34 جنيه للشراء، و 24.44 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

حقق سعر الدولار اليوم في بنك المشرق أمام الجنيه المصري 24.40 جنيه للشراء، و 24.45 للبيع.