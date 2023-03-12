سعر الدولار اليوم الأحد 12-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم في ميد بنك

اليوم الأحد 12-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

طرح ميد بنك، سعر

سعر الدولار في بنك سايب

أمام الجنيه المصري بـ 30.87 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك سايب، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 90.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وفي بنك أبوظبي التجاري، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.