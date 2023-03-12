سعر الدولار اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
جاء سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية بقيمة 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك مصر
وصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
طُرح سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 للبيع.
سعرالدولار في بنك الإسكندرية
شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
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سعر الدولار في ميد بنك
عُرض سعر الدولار في ميد بنك بقيمة 30.87 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر عملة أمريكا في بنك البركة
قُدر سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
بلغ سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس
شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري
سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
جاء سعر