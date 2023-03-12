سعر الدولار اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

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سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الأحد 12-3-2023 بسعري الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية والعربية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وبلغ متوسط عملة الولايات المتحدة الأمريكية 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 جنيه للبيع، وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بسعري الشراء والبيع للعملة الخضراء.

جاء سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية بقيمة 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

طُرح سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بقيمة 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار

سعرالدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر

سعر الدولار في ميد بنك

في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

عُرض سعر الدولار في ميد بنك بقيمة 30.87 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك البركة

قُدر سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس

شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

جاء سعر

اليوم في بنك كريدي اجريكول 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 للبيع.