سعر الدولار اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات

حافظ سعر اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، على استقرار الشراء والبيع، في أولي أيام العمل الأسبوعية للبنوك الأجنبية والعربية والمصرية والإسلامية المختلفة، وطبقًا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة أمريكا، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

طرح سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول

قدر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

و سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

طرح سعر في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.