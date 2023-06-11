سعر الدولار اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر
كما عرضت فروع بنك سعر الدولار أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية ببنك مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
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سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
أظهرت التعاملات الصباحية ببنك التعمير والإسكان وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
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