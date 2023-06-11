سعر الدولار اليوم الأحد 11-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 11-6-2023 على مستواه أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية في بداية التعاملات الصباحية، في آخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية، ليصل متوسط سعر صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لمتوسطات أسعار الصرف، مقابل الجنيه، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية في السوق المصرفية.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك مصر

كما عرضت فروع بنك سعر الدولار أمام الجنيه على شاشات التداولات اللحظية ببنك مصر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الأمريكية في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك التنمية الصناعية عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر

سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي

أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب آخر التحديثات.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أظهرت التعاملات الصباحية ببنك التعمير والإسكان وصول سعر الدولار أمام الجنيه عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار بالمصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حافظ سعر

اليوم أمام الجنيه المصري على مستواه داخل فروع البنك المصري الخليجي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.