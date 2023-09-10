سعر الدولار اليوم الأحد 10-9-2023 مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأحد 10-9-2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية، بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة أمريكا، من خلال التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في ، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في ميد بنك

سعر في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.