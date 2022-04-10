سعر الدولار اليوم الأحد 10-4-2022 في البنوك المصرية

بدأ سعر الدولار تداولاته الأسبوعية اليوم الأحد 10إبريل 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.219 جنيه للشراء، و18.319 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.20 جنيه، و18.26 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

واستقر سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، 18.24 جنيه، و18.34 للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وبلغ سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.