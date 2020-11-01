سعر الدولار اليوم الأحد 1-11-2020 بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020؛ بعد أن ارتفع طفيفا الأسبوع الماضي، ليسجل متوسط السعر 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.652 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

وطبقا للبنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الماضي بنحو 5.17 قرش.

السعر الأعلى للدولار في السوق

تداول 19 بنكًا سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها، في بداية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

أقل سعر للدولار

عرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها فى السوق المصرية مع بداية التعاملات، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بين أدنى وأعلى سعر

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه لدى 8 بنوك في بداية تعاملات اليوم، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

والبنوك الثمانية هي: بنك مصر، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري