سعر الدولار اليوم أمام الجنيه يصعد قرشا بنهاية التعاملات

أغلق البنك الأهلي المصري تعاملات اليوم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار اليوم في ختام التداولات اليومية، وبداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 30 مايو 2021، مقابل الجنيه المصري قرشا واحدا عن تعاملات الخميس الماضي، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في مصر كمتوسط سعري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري، لتحقق العملة الخضراء أول صعود لها منذ الأسبوع الماضي بشكل طفيف، بينما تستقر مقابل باقي العملات والجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاءت مستويات شراء الدولار في البنوك 15.61 جنيه، و15.64 جنيه، وعلى مستويات بيع العملة الخضراء داخل القطاع المصرفي، وجاءت بين مستويات 15.71 جنيه، و15.75 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

أغلق البنك الأهلي المصري تعاملات اليوم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل ينك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB التجاري الدولي

يقدم أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك التجاري الدولي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البنك العربى الافريقي

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدولار مقابل عملة مصر المحلية في نهاية التعملات داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

انهي بنك الاسكندرية تعاملات اليوم على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

جاء سعر صرف الدولار داخل شركة مصر للصرافة التابعة لثاني اكبر مصرف حكومي عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

داخل بنك بلوم جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

فيما يخص السعر داخل البنوك الإسلامية في مصر جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك المشرق الإسلامي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.