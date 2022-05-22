سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات سعر الدولار اليوم الأحد 22 مايو 2022، بين الاستقرار والتراجع داخل البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.222 جنيه للشراء، و18.308 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

ترواح سعر صرف شراء الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.25 جنيه، 18.21 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع حول 18.31 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ظلت مستويات سعرى شراء وبيع صرف الدولار عند مستوياتها أمام نظيره المصري عند 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى صعيد سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق جاء عند 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما أعلنت شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.