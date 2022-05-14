سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 14 مايو 2022، على استقراره مقارنة بتعاملات الأمس داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.27 جنيه للشراء و18.360 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار على شاشات التداولات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة ترواحت بين 18.35 جنيه، و18.26 جنيه للشراء، فيما درات أسعار البيع حول 18.42 و 18.36 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار في بنك مصر

أعلنت شاشات التداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.26 جنيه، و18.34 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.