سعر الدولار النيوزيلندي يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع بعد قرار ‏متوقع من البنك المركزي

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع، بعد قرار من البنك الاحتياطي النيوزيلندي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة النيوزيلندية دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى فى 15 عاماً، وقال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لفترة زمنية أطول.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 0.5871 كأدنى مستوى منذ 7 سبتمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.5908، وسجل أعلى مستوى عند 0.5922.

وفقد الدولار النيوزيلندي الثلاثاء نسبة 0.65% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب الإقبال الواسع على دولار وعوائد الولايات المتحدة.