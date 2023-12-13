سعر الدولار النيوزيلندي يتصدر قائمة العملات الخاسرة قبل بيانات النمو ‏الاقتصادي

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي، ليتصدر قائمة العملات الخاسرة، وذلك قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى نيوزيلندا خلال الربع الثالث من هذا العام، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وجاءت البيانات أضعف من توقعات السوق، وسوف ترفع مرة أخرى عدد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي فى 2024، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبًا على سعر صرف العملة النيوزيلندية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى 0.6094 الأدنى منذ 28 نوفمبر الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6133، و سجل أعلى مستوى عند 0.6139.

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مستفيدًا من هبوط العملة الأمريكية عقب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.