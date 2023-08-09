سعر الدولار النيوزيلندي يبدأ التعافي الأربعاء بفضل توقعات التضخم

ارتفع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل نظيره الأمريكي، بفضل توقعات التضخم فى نيوزيلندا، والتي سجلت ارتفاعاً خلال الربع الثالث من هذا العام، الأمر الذي أنعش احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة النيوزيلندية.

وتراجعت مستويات العملة الأمريكية قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو، والتي قد تظهر استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 0.6089، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6066، وسجل أدنى مستوى عند 0.6049.

فقد الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء نسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 60.35 سنتاً، بسبب المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي.