سعر الدولار الكندي يصعد الخميس بعد قرار البنك المركزي

صعد سعر الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، عقب صدور قرار متوقع من جانب البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

أعلن البنك المركزي الكندي، اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة، في خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، ضمن جهوده للسيطرة على التضخم المرتفع.

وكشف المركزي الكندي عن زيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00% من 4.75%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل العملة الأمريكية، بحلول الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.3% إلى 0.7583.

قفز الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي، بحلول الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.6% إلى 0.6297.

جاء ذلك بعد قرار اتخذه البنك المركزي النيوزلندي بتثبيت معدل الفائدة عند 5.50% دون تغيير، تماشيًا مع التوقعات.