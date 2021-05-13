سعر الدولار العالمي يتمسك بمكاسبه الخميس وسط مخاوف ناجمة عن مفاجأة التضخم

بلغ سعر الدولار 109.69 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

حافظ سعر الدولار على مكاسبه في تعاملات اليوم الخميس، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما تسبَّب ارتفاع قوي مفاجئ لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، في إثارة المخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسيتحول تركيز المتعاملين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، المقرَّر صدوره في وقت لاحق اليوم الخميس، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها يوم الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن ما إذا كان الضغط الصعودي على الأسعار سيستمر.

وبلغ سعر الدولار 109.69 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع.

ومقابل سعر اليورو، استقر سعر الدولار عند 1.2077، بعد زيادته 0.6% في الجلسة السابقة.

كما بلغ سعر الدولار 0.9085 فرنك سويسري، ليكون على مقربة من قمة أسبوع.

وقد أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عامًا في أبريل الماضي، إذ أسهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى قمة خمسة أسابيع عند 1.7040%، مما زاد من الإقبال على الأصول المقومة بالدولار.

وارتفع سعر الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد أن قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تدرس جعل السفر دون خضوع للعزل مع بعض الدول، لكن العملة محَت تلك المكاسب تدريجيًّا في ظل التردد ببيع الدولار الأمريكي.

كما استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر اليوان في المعاملات الداخلية 6.4545 مقابل الدولار، مواصلًا النزول عن قمة ما يقرب من ثلاث سنوات التي بلغها يوم الاثنين، إذ عمدت شركات صينية مُدرجة بالخارج إلى شراء الدولار من أجل مدفوعات توزيعات الأرباح.

أسعار المستهلكين

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في حوالي 12 عامًا في أبريل، إذ أسهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، وهو ما قد يغذّي مخاوف سوق المال منذ فترة طويلة من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة العمل، أمس الأربعاء، إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين قفز 0.8%، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009، بعد ارتفاعه 0.6% في مارس.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.2% في أبريل.

وفي الاثني عشر شهرًا حتى نهاية أبريل قفز مؤشر أسعار المستهلكين 4.2% وتلك هي أكبر زيادة منذ سبتمبر 2008 وأعقبت ارتفاعًا بلغ 2.6% في مارس.