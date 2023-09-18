سعر الدولار العالمي يتراجع.. واليورو يصعد مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية

تحرك الدولار بشكل طفيف في التعاملات الأسيوية اليوم الإثنين وسط ارتفاع الجنيه الاسترليني وانخفاض الين بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

سعر الدولار العالمى

وانخفض مؤشر الدولار قليلا إلى 105.23 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.12% إلى 1.0705 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2395 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين.

سعر الجنيه الاسترلينى

وانخفض الجنيه الإسترليني نحو 6% مقابل الدولار منذ منتصف يوليو، كما تراجع اليورو أكثر من 5% مع تباطؤ سوق العمل والاقتصاد في بريطانيا واقتصاد منطقة اليورو.

سعر الين

واستقر الين عند ما بين 147.63 و147.88 مقابل الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة وطنية، وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا بشأن التخلي عن أسعاء الفائدة السلبية، انخفض الين 1.3% لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11%.

ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر يوم الجمعة هو الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير.

وخلال هذا الأسبوع أيضا يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا يوم الأربعاء من المتوقع أن يوقف فيه سياسته للتشديد النقدي، فيما من المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخيرة يوم الخميس.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 4% الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير.

ومع إغلاق اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية اليوم الإثنين.