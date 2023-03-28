سعر الدولار العالمي يتراجع مع هدوء المخاوف بشأن القطاع المصرفي

انخفض سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الين بقوة، على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة الماضية ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد يوم الجمعة.

وقفز أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.16 % إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35 % أمس الاثنين.

وهوت العملة الأمريكية لتصل إلى 130.505 ين خلال الجلسة وجرى تداولها في أحدث معاملة منخفضة 0.71 بالمئة عند 130.64، متخلية عن مكاسبها التي بلغت 0.64 بالمئة الجلسة الماضية.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.0809 دولار بينما زاد الإسترليني 0.23 % إلى 1.2315 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.53 % إلى 0.6686 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.49 % مسجلا 0.62265 دولار.