سعر الدولار العالمى ينخفض.. والجنيه الاسترلينى يصعد قبيل اجتماعات البنوك المركزية

شهد سعر الدولار العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى تشبث فيه اليورو بمكاسبه بعد تصريحات مائلة للتشديد من صانعي للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الدولار 0.04% إلى 105.04.

سعر الدولار الأسترالى والنيوزيلندى

ومقابل الدولار الأمريكى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.6445 دولار أمريكي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.5924 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الاسترلينى

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.

سعر اليورو

وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 % في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.

وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.

كانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالى مع الاهتمام في آسيا ببنك اليابان.