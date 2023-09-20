سعر الدولار العالمى يستقر.. والجنيه الاسترلينى يتراجع قبيل قرار المركزى الأمريكى

ظل سعر الدولار الأمريكى قويا أمام عملات رئيسية منافسة اليوم الأربعاء قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالى.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 % تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

سعر اليورو

وبلغ اليورو 1.0679 دولار فيما هبط الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

سعر الين اليابانى

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار متراجعا عن أدنى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 147.92 للدولار على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الأربعاء لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 % إلى 7.3103 للدولار.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالى على أسعار الفائدة عند 5.25 % إلى 5.50 % مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

سعر البتكوين

وبالنسبة للعملات المشفرة، تحوم عملة البتكوين حول 27.137 دولار متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته أمس الثلاثاء.