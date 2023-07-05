سعر الدولار الاسترالي يرتفع عقب قرار البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار الاسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، عقب صدور قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكشف بنك استراليا المركزي اليوم في خطوة متوقعة بشكل كبير عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند 4.10% دون تغيير.

يأتي ذلك في ظل السياسات التي تنتهجها البنوك المركزية العالمية ومن بينها الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على الفائدة من أجل تقييم أثر السياسة النقدية التشديدية على الاقتصادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6692.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 103.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103,09 نقطة وأقل مستوى عند 102.8 نقطة.