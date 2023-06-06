سعر الدولار الاسترالي يرتفع الثلاثاء بعد رفع الفائدة والأمريكي يتراجع

صغد سعر الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو اليوم الثلاثاء بعد أن رفع بنك الاحتياطي الاسترالي أسعار الفائدة.

وواصل الدولار الأمريكي تراجعه عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مقابل عملات رئيسية بعد بيانات ضعيفة على نحو غير متوقع لقطاع الخدمات الأمريكي صدرت مساء يوم الاثنين عززت توقعات بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن ذلك يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية في الشهور المقبلة.

كما انخفضت بتكوين أكبر العملات الرقمية إلى أدنى من 26 ألف دولار بعد مقاضاة الجهات التنظيمية الأمريكية لمنصة بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات ارتفاعا بنسبة 0.73 % إلى 0.6665 دولار بعدما قفز إلى 0.6677 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.11 % إلى 103.89 بعد تقلبات لعدة أيام شهدت بلوغه أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 104.70 في آخر أيام مايو ليتراجع بعدها إثر تلميح مسؤولي المركزي الأمريكي بأنهم قد لا يرفعون الفائدة في يونيو.

وانخفض الدولار 0.05 % إلى 139.49 ين، وارتفع اليورو 0.11 % إلى 1.0722 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.12 % إلى 1.2450 دولار.

وحاولت عملة بتكوين الرقمية التماسك حول 25780 دولارا بعد تراجعها 5.1 % مساء الاثنين في أكبر انخفاض منذ 19 أبريل.