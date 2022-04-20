قفز سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عامًا أمام الين الياباني بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض، حسيما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وصعد سعر الدولار 1.55% إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2002، وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9% مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ العام 2016.

وتسبب صعود الدولار في تراجع المعدن الأصفر خلال تعاملات جلسة مساء أمس الثلاثاء، حيث هبطت أسعار الذهب أكثر من 1%، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.44% إلى 1957.70 دولار للأونصة.

وقفز أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، متجاوزا مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين.

وكرر جيمس بولارد رئيس الفدرالي في سانت لويس توقعاته بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع إلى 3.5% بحلول نهاية العام لكبح التضخم. وتلقى الدولار دعما من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.93%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وقفز الدولار أمام العملة السويسرية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك.