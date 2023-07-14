سعر الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوياته في 15 شهرا

هبط الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، عقب بيانات التضخم، هذا الأسبوع، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وقد انطلق موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات، عن الربع السنوي الثاني من عام 2023، بإعلان بيبسيكو ودلتا إيرلاينز نتائجهما.

ضعف التضخم

أظهرت البيانات الحكومية، الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو على أساس شهري، في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.3%، بعدما ارتفع 0.1% في الشهر السابق.

أما على أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% في يونيو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021، من 4% المسجلة في مايو، في أبطأ معدل تضخم منذ مارس عام 2021.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، فإن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت 4.8% على أساس سنوي، و0.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 5% و0.3% على الترتيب.

ورغم ذلك فإن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين لا يزال أعلى كثيرًا، مقارنة مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في سياق متصل، كشفت بيانات اقتصادية، صادرة اليومن أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 0.2%، بعدما انخفض 0.4% في مايو.

أما على أساس سنوي فارتفعت أسعار المنتجين 0.1% بعدما صعدت 1.1% في الشهر السابق، لتسجل القراءة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020.