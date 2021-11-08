سعر الدولار الأمريكي يستقر الإثنين ونظيره النيوزيلندي يرتفع مع إعلان تخفيف قيود الإغلاق

في الساعة 0853 بتوقيت جرينتش سجل مؤشر الدولار 94.229 دون تغير يذكر متماسكا دون أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله يوم الجمعة

استقر سعر الدولار على نطاق واسع خلال تعاملات الاثنين وافتقرت أسواق العملات لقوة الدفع إذ يوازن المستثمرون بين توقعات بتذبذب الأسعار وبين مدى تحمل البنوك المركزية للضغوط التضخمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الأسبوع الماضي تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برأيه بأن التضخم المرتفع حاليا من المتوقع أن يكون مؤقتا.

وفي الساعة 0853 بتوقيت جرينتش سجل مؤشر الدولار 94.229 دون تغير يذكر متماسكا دون أعلى مستوياته في 15 شهرا الذي سجله يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع.

ونزل سعر الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.73992 دولار. وارتفع دولار نيوزيلندا 0.3 % إلى 0.71395 دولار بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن إجراءات الإغلاق من المرجح أن ترفع تدريجيا بحلول نهاية الشهر.

وقالت أردرن اليوم الإثنين إن أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد، ستخرج من الإغلاق الصارم المفروض بسبب كوفيد-19 اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وتخضع أوكلاند، البالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد رصد حالة واحدة في 18 آب/أغسطس الماضي. ووصل عدد حالات الاصابة في التفشي الحالي إلى 4541.

وقالت أردرن إنه اعتبارا من يوم الأربعاء سيكون بمقدور متاجر البيع بالتجزئة والمرافق العامة إعادة فتح أبوابها، وزيادة حدود التجمعات في الأماكن المفتوحة إلى 25 شخصا.

وتابعت أردرن: “نحن نخفف أولا من القيود التي تشكل أقل المخاطر. نحن نعلم على سبيل المثال أن أشياء مثل التجمعات أو التنزه في الأماكن المفتوحة لم تسهم في زيادة الحالات ولكنها تحدث فرقا في رفاهية الناس”.

وجاء التحرك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه نيوزيلندا تسجيل عدد كبير من الاصابات الجديدة بكورونا، حيث تم تسجيل 190 حالة اليوم الاثنين.

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” قليلا بنسبة 0.1 % إلى 1.1573 دولار.

قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة إسبانية إن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع العام المقبل ويظل منخفضا في الأجل المتوسط مكررا وجهة النظر البنك بأن التضخم سيكون مؤقتا.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني عند 1.3486 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي عندما فاجأ بنك انجلترا المركزي الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر العملة اليابانية الين أمام الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بتكوين 4.6 % إلى نحو 66228 دولار مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في الفترة الأخيرة. وارتفع سعر عملة إيثر إلى مستوى قياسي الليلة الماضية عند 4768.07 دولار.