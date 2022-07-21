سعر الدولار الأمريكي يرتفع مجددا ويتخلص من بعض خسائره السابقة

عاود سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مرة أخرى على الرغم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، وسط تزايد توقعات الخبراء الاقتصاديين باقتراب الركود العالمي، وانتهاء عمليات جني الأرباح.

واكتسب سعر الدولار بعض الزخم من ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق اليوم وعاود الصعود متجاوزًا حاجز 107 نقاط في وقت مبكر من التعاملات، مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيقوم خلاله برفع أسعار الفائدة.

كما استفاد الدولار أيضًا من تراجع اليورو نتيجة التوترات السياسية بشأن أزمة الغاز الأوروبية وتهديد بوتين بخفض إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1، وإعلان جازبروم الروسية زيادة صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي، الآن، خفض أو قطع تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا بعد إنهاء عمليات إصلاح خط نورد ستريم يوم الخميس، وقام بوضع خطة لخفض اعتماد الدول الأعضاء على الغاز بنسبة 15%.

وهو ما أدى إلى عمليات بيع واسعة لعملة الاتحاد الأوروبي الموحدة استفاد منها الدولار، فضلًا عن تزايد التوقعات باكتفاء المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه اليوم الخميس.

ومع ارتفاع شهية المخاطرة تراجع إقبال المستثمرين على عقود الذهب وتحولت أنظارهم إلى الدولار على حساب السبائك.

وأفاد اقتصاديو سيتي بنك، اليوم، بأن احتمالية تحقق الركود الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة أصبحت 50%، مع انزلاق العديد من الاقتصادات الكبرى نحو الانكماش،

لكنهم يتوقعون أن الركود الاقتصادي سوف يكون معتدلًا في حِدّته، وأن الاقتصاد العالمي لن يُصاب بانكماش عسير.

الدولار الآن

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، نحو أعلى مستوياته في عقدين بعد خسائره السابقة بواقع 0.22% مسجلًا 106.899 نقطة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.31% مسجلًا 1.0195 دولار، في حين تراجع الدولار هامشيًّا أمام الين الياباني بواقع 0.05% مسجلًا 138.12 ين ياباني.

من ناحية أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 0.21% إلى 1.1970 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6897 دولار.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بنسبة 0.19% ليسجل 1.2894 دولار كندي، كما صعدت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.17% لتصل إلى 0.9700 فرانك.