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سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ 15 أسبوعا لمخاوف من كورونا

ارتفعت عملات الملاذ الآمن، الدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري اليوم مع تزايد الإصابة بكورونا فى أوروبا وأمريكا.
خالد بدر الدين 11:40 م, الأثنين, 19 يوليو 21 11:40 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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صعد مؤشر سعر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات عالمية رئيسية، بأكثر من 0.16 % خلال تعاملات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوياته منذ 5 من أبريل أو ما يعادل 15 أسبوعا مع تزايد مخاوف المستثمرين من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المميت الذي تجاوزت حالات الإصابة به 190.7 مليون حالة على مستوى العالم حتى الآن مما يهدد آفاق التعافي الاقتصادي العالمي ويزيد من تباطؤ نمو الأنشطة الصناعية المختلفة.

ارتفعت عملات الملاذ الآمن، ومنها سعر الدولار الأميركي والين الياباني والفرنك السويسري اليوم مع تزايد الإصابة بكورونا فى أوروبا وأمريكا.

وصعد سعر الدولار الأمريكي بأول يوم عمل هذا الأسبوع لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل سلة العملات الرئيسية.

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ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية

وذكرت وكالة بلومبرج أن سعر الدولار الأمريكي تراجع عن أعلى مستوياته وتقدم الين اليابانى والفرنك السويسري وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

استمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات الحساسة للمخاطر

غير أن العملة الأمريكية ظلت مرتفعة بشكل حاد مقابل العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي.

وصعد الين إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مايو مقابل الدولار الذي انخفض في أحدث معاملة 0.8% إلى 109.16 ين.

وتهيمن السلالة دلتا على الأسواق المالية العالمية حاليا مع ارتفاع عدد الوفيات بأنحاء الولايات المتحدة للذين لم يتلقوا أي لقاح.

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وتجاوز عدد المصابين والوفيات فى الولايات المتحدة أكثر من 34 مليون حالة و609 ألف ضحية لآن لتتصدر جميع دول العالم.

وارتفع الدولار مقابل العملات التي تتحرك مع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وصعد 1% مقابل العملة الكندية إلى 1.2752 دولار كندي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.7% مقابل سعر الدولار الأمريكي إلى 0.7343 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6940 دولار أميركي.

وارتفع الفرنك السويسري أيضا، مما دفع الدولار للهبوط 0.3% إلى 0.9171 فرنك بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.3684 دولار.

ولم يتغير اليورو مقابل سعر الدولار الأمريكي وبلغ 1.1810 دولار بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1764 دولار.

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ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع رغم ضعف ثقتهم في النمو لانتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وصعد مؤشر الدولار نوعا إلى 92.717، مما جعله قريبا جدا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي عند 92.832.

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بقلم خالد بدر الدين

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