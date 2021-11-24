سعر الدولار الأمريكي عالميا يتوقف عن الارتفاع الأربعاء

توقف سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الذي أعقب إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي كان ينظر إليه على أنه الخيار الأكثر تشددا، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بعد رفع سعر الفائدة أقل من المتوقع.

واستقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” فوق أدنى مستوى له في 16 شهرا عند 1.1238 دولار، بعد أن وجد مقياسا للدعم من استطلاعات الرأي التجارية الأوروبية الأقوى من المتوقع، جلس الين فوق أدنى مستوى في أربع سنوات عند 115.13 للدولار.

وقال المحلل الاستراتيجي في مؤسسة Westpac ،Imre Speizer، إن تفكك التوقعات القوية قد يكون مخططا للأسواق الأخرى التي أصبحت في وضع مماثل، ولكن في هذه الأثناء كان يعتقد أن الدولار النيوزيلندي قد يكون في وضع صعب مقابل ارتفاع الدولار.

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته في العام حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأفضل من المتوقع إلى الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي ـ البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، ويبدو أن الأسواق مقتنعة أيضا بأن من المرجح أن يستجيب باول بشكل أسرع وأصعب للتضخم من لايل برينارد – المنافس الآخر على وظيفته، والذي تم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

ومن المقرر صدور عدد كبير من البيانات الأمريكي، بما في ذلك مطالبات البطالة والنمو ومقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس، وصعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات عند 115.19 ين يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020 وتسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لفرصة رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات العام المقبل.

وفي الأسواق الناشئة، انهارت الليرة التركية وانخفضت بأكثر من 11% في جلسة واحدة بين عشية وضحاها، مما مهد الطريق لمزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وربما الضغط على عملات الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي ثابتا عند 96.533 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 2021 عند 96.612 يوم الثلاثاء، ويتم تداول الأميال فوق المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم.

ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 1.3344 دولار مقابل الدولار المرتفع يوم الثلاثاء واستقر عند 1.3380 دولار يوم الأربعاء، ويحوم الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.7255 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 0.7207 دولار خلال الليل.